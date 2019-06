Carapaz venció obstáculos y la falta de apoyo al deportista

El apabullante triunfo de Richard Carapaz, hoy conocido como La Locomotora del Carchi, dejó a todos los ecuatorianos atónitos y supremamente orgullosos aunque, debido a la falta de apoyo en su país de origen, este destacado deportista carchense se vio forzado a viajar hasta Colombia a “mendigar” un auspicio que, gracias a Dios y a su persistencia, le fue otorgado por Movistar. Actitudes como estas causan enorme sorpresa e indignación pues resulta injusto que a nuestros deportistas no se les brinde la colaboración suficiente para realizar sus entrenamientos previos y no se les otorgue el auspicio respectivo para participar en estas importantes competencias internacionales, negándoles la posibilidad de demostrar sus potencialidades y talentos que evidencian que en Ecuador “sí se puede,” pese al marcado pesimismo y la desidia de nuestros gobernantes y más entes responsables; anómala situación que a los ecuatorianos nos molesta y avergüenza, sin contar, además, que estas trabas e inconvenientes no ocurren solo en ámbito deportivo sino que también se manifiestan en otras áreas y disciplinas: como culturales, artísticas, científicas, etc. Felicitaciones a este noble y sin par deportista que, en un país tan lejano y sin soltar la Maglia Rosa, dejó muy en alto el nombre de nuestra querida patria.

Fabiola Carrera Alemán