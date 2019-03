Capacidad de elegir a los mejores, no improvisar el voto

Si nuestros electores supieran elegir a nuestras autoridades y gobernantes, nacionales o locales, no tendríamos ninguna preocupación de ir a las urnas y que se vote por los mejores hombres, que no solo tengan los requisitos de estudios académicos, sino sobre todo la experiencia necesaria al servicio de las grandes mayorías de la ciudad y de la provincia. Lamentablemente nuestros compatriotas se dejan engañar con ofrecimientos demagógicos, como un baratillo ambulante de candidatos que no han leído la Constitución ni el Cootad, ni conocen cuáles son las competencias exclusivas y concurrentes que deben cumplir frente a las funciones de alcaldes, prefectos y concejales. Si nuestro pueblo supiera elegir no votaría por la mediocridad y la improvisación; elegiría a personajes que han desempeñado con dignidad, honradez y solvencia esos cargos en el pasado. En la lista de candidatos a la Prefectura de Pichincha solo hay uno con esas cualidades y posteriormente a su función no tuvo ningún problema con la Contraloría por asuntos de contratación pública o cualquier otro tema administrativo, sino la gratitud del pueblo pichinchano al que supo servir con honestidad y sacrificio (1992-1996). Construyó unas y mejoró otras carreteras que hasta ahora las tenemos para servir al sector agropecuario, por donde salen los productos alimenticios a Quito, aunque con el descuido del mantenimiento de las prefecturas que le sucedieron.

Gustavo Chiriboga Castro