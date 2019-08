Cambio climático: invertir en obras de riego y drenaje

Muchos científicos afirman que el sobrecalentamiento global es indetenible por el hombre y que se lo puede desacelerar si todos los seres humanos compartieran una misma visión de respeto al planeta. El clima ha venido cambiando desde siempre; con el desarrollo de la ciencia hoy la humanidad puede calcular sus fatales consecuencias y a qué atenernos.

En la producción de alimentos, los cultivos mayormente afectados serían trigo, maíz, cebada y los cereales base de la dieta de la humanidad, cuyo consumo supera los 45 millones de m3 anuales. El dióxido de carbono es un componente esencial para la fotosíntesis y aumenta el uso eficiente del agua en las plantas en condiciones normales, pero si dicha cantidad se duplicara, su acción se vería afectada porque también se incrementaría la presencia de otros gases atmosféricos alrededor de las plantas, reduciendo la fotosíntesis y sus rendimientos.

Todos los cultivos poseen su umbral térmico para producir rendimientos de un 100 %: maíz 29° C y soya 30; el IRRI ha determinado que la formación umbral del grano es hasta 340 C pero si supera los 400 C podría caer dramáticamente. Un 19 % de la producción de gas metano, proviene de la descomposición del arroz y 14 % de la crianza de ganado. Una sola molécula de metano es 10.000 veces más eficiente en calentar nuestro planeta que una de dióxido de carbono emitida por un motor a gasolina.

Los cambios climáticos significan temperaturas mucho más altas sobre todo el planeta, con consecuencias catastróficas: aumento del patrón de lluvias y períodos más extensos de sequías que afectarían millones de hectáreas de tierras agrícolas, amenazando la seguridad alimentaria. El aumento del nivel del mar provocará la contaminación y reducción del agua de ríos y acuíferos y la desaparición gradual de miles de km2 en países costeros. No es imposible que una próxima guerra mundial se desate por la necesidad de este líquido. Ecuador debe invertir más en obras de riego y drenaje, y en investigación agropecuaria.

Ing. Pedro Álava González