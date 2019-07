Cambiemos el escenario de vida

Para cambiar tu vida por fuera debes cambiarla por dentro, y verás cómo el universo fluirá en ti, y te traerá lo que necesitas. Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros, o al menos no hacerles daño, pues todo se revierte. Lo que suceda hoy depende de ti, si no llevamos nada de esta vida, para qué perder el tiempo con maldades, falacias, falta de amor y rencores. Los buenos sentimientos perduran, el interés jamás ha forjado uniones verdaderas. Estrechar nuevas manos positivas engrandece el alma. La felicidad no se piensa, se vive; no permitas que se marche tu tren de vida: ama, ríe, baila, comparte y sentirás haber culminado tu propósito de vida.

Javier Valarezo S.