Bienvenidas las iniciativas globales

El mundo ha cambiado y las iniciativas globales encaminadas a defender la equidad, la justicia y la dignidad humana, son claves para no quedarse en el intento evolucionista. Hemos de despertar. Tomar vida, ya no solo por la de uno, también por la de los demás. Tampoco sirven las promesas. Hay que universalizarse con otro corazón, de mayor apertura y consideración por nuestros análogos. Con demasiada frecuencia, se olvidan o se dejan de lado los valores humanos y esto es un gran riesgo. No se puede terminar persiguiendo a los que defienden la verdad, y sus principios éticos, mientras determinados gobiernos impulsan permanentemente el espíritu corrupto. Esta atmósfera nos retrocede.

Víctor Corcoba Herrero