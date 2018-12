“Basta de tantos sobresaltos”

Calamitoso y lamentable lo que sucede. Han pasado menos de dos años y los dos vicepresidentes que tuvo el país, el primero destituido y la segunda por renuncia voluntaria, ambos por denuncias de corrupción, se han tenido que ir. Ojalá que el/la tercero/a que sea nominado previamente de una terna que debe enviar el presidente a la Asamblea, no sea de ese círculo vicioso del nefasto gobierno anterior. El país ya no puede continuar con estos sobresaltos. Mientras más nos adentramos en escándalos y en actos de corrupción, el riesgo país sigue subiendo. Seguiremos en busca de inversión extranjera que no viene por falta de seguridad jurídica y por estos actos de corrupción comprobados.

Roberto Flores Torres