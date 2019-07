Las autoridades deben hacer cumplir la ley

La sociedad ha perdido la fe en las instituciones; no respeta normas mínimas de convivencia pues observa que tampoco las respetan quienes gobiernan, con pocas excepciones: peatones y conductores no respetan los espacios de cada uno, agentes de tránsito que no llaman la atención a los contraventores, personas que no sacan la basura a tiempo, recolectores que dejan restos regados en las calles pues andan rápido y al parecer hacen un favor, por una labor que se paga; más escándalos y nadie sancionado, nada del dinero robado es recuperado. La Asamblea, Presidencia y Poder Judicial deben tomar correctivos que den apoyo legal y logístico a la labor policial, fiscalías y jueces, y si no cumplen, cambiarlos.

Édgar Villacrés Intriago