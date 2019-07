Auditoría de Gestión de Contraloría externa para garantizar transparencia

La auditoría de gestión se debe realizar cuando los jefes y asistentes administrativos están enmarcados en la falta de transparencia que ha permitido que se desarrollen procesos irregulares que se reflejan en la falta de cumplimiento a disposiciones constitucionales, como el no acatar el contenido del art. 219, que dispone que el CNE, además de las funciones que determine la Ley, deberá cumplir lo dispuesto en los numerales: 1.- Organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales, etc. Si los resultados del caso Arroz Verde nos dicen que ha existido, por decir lo menos negligencia y falta de transparencia, para identificar la magnitud del desacato es necesaria una auditoría de gestión de Contraloría Externa; y 4.- Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley, pues partidos afines al partido de gobierno dejan mucho que decir de sus creaciones y sus conexiones familiares y políticas en la conformación de candidatos al Cpccs y otros, por lo que amerita la disposición de una auditoría de gestión de Contraloría Externa. Es necesario el pronunciamiento de la Asamblea para que se cumpla lo que dispone el art. 222, de la Constitución Política y para que la justicia no duerma el sueño de los justos. El Arroz Verde es lo que se denuncia con pruebas, lo que hay que investigar es hacia adentro de la institución que permitió el desacato, en la función Electoral.

Salvador Loffredo Autherman