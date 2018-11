Asesino de perros: “Hay que enseñar a nuestras mascotas a no recibir de ajenos”

El artículo publicado el miércoles 14 en EXPRESO referido a la zozobra que viven los dueños de mascotas en la ciudadela Puerto Azul, es tema que incumbe a todos quienes tenemos mascotas y las consideramos parte de la familia. Por mi sector se tiene grandes sospechas sobre alguien que envenena gatos y se enfurece cuando son alimentados y los visitan en su hábitat, tan solo porque a esa persona no la visita nadie.

Tengo tres canes: pequeño (5,8 kg), mediano (13,6) y grande (37 kg) y a todos los he entrenado para que no reciban comida de mano ajena. No es tarea fácil pero se la conseguí con constancia y, sobre todo, alimentándolos a horas fijas. A cada uno le digo palabras diferentes para que se motiven a comer. Por experiencia y observación manifiesto que perro o gato bien alimentado no come de extraños. He visto muchos casos en los que las empleadas domésticas no dan agua ni alimento para que los animales no hagan sus necesidades biológicas y así no tener trabajo que hacer, particular que ocasiona que la falta de hidratación y alimentación sean causales para ser llevados de urgencia a la veterinaria; algunos regresan, otros no.

Trabajemos en casa y seamos más cuidadosos con ellos en reciprocidad al amor desinteresado y la fidelidad que nos brindan.

Econ. Marysol Del Castillo