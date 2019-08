Sobre entrevista al interventor de la CIFI-UG

Con fecha 9 de abril y 25 de junio del 2019, este diario publicó entrevista dada por el Sr. Roberto Passailaigue, rector-presidente de la Comisión de Intervención para el Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil (CIFI-UG), donde se menciona mi nombre en dos artículos periodísticos. Entre otras cosas dice: 1. “... un informe de la Universidad Estatal de Guayaquil resolvió sancionar con destitución a 13 funcionarios por la expedición fraudulenta del título de posgrado de la expresidenta María Alejandra Vicuña... Roberto Passailaigue, informó que los ahora sancionados habrían adulterado documentos. Entre los vinculados están..., Rafael Apolinario, entre otros...”. 2. “...López fue destituido como maestro de la unidad académica...junto a 12 funcionarios más... implicados en el otorgamiento irregular de un título de posgrado de María Alejandra Vicuña... la universidad determinó que se cometió ‘una falta muy grave al haber obtenido en forma ilegítima, en base al engaño, la construcción de documentos, registros y certificados de evaluación y similares, alterarlos por falsificación de actas y notas... A la lista de separados se suman... Rafael Apolinario Quintana...”. Mi rol en este proceso fue académico y no administrativo, mi función fue ser miembro del tribunal de sustentación de la maestrante, en ese momento la Psic. Vicuña, esto significa que para llegar a la sustentación ella había aprobado todos los pasos y procesos requeridos antes que haga defensa de su tesis de posgrado, por lo tanto, los trámites administrativos no eran de mi responsabilidad. Realicé ante la CIFI-UG todos los reclamos administrativos, que no dieron por resuelto, y se apeló al CES, quienes tampoco pudieron resolver. Tuve que acudir a la justicia ordinaria para proceder con la demanda a la UG- CIFI por haber vulnerado mis derechos constitucionales y no haber respetado el debido proceso; además, por daño moral a mi honor, honra y buen nombre como profesor de la Universidad de Guayaquil por más de 23 años. El juez constitucional dispuso declarar ineficacia jurídica del art. 1 de la Resolución N°. R-CIFI-IG-SE15-086-05-04-19, dictada por la CIFI-UG, dentro el expediente administrativo disciplinario N°CDP N°.003-2019, dejar sin efecto la Acción de Personal N°.399-DOC-19, suscrita por el Sr. Passailaigue; le ordena que me den las disculpas públicas pertinentes.

Ing. Rafael Apolinario Quintana, Ph.D