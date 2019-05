Enviada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos

En relación a la publicación realizada el jueves 23 de mayo de 2019, en la pág. 9 de la sección Cartas de lectores de Diario Expreso, bajo el titular “Que se hagan cambios en el servicio público para evitar los trámites engorrosos”, en la que la Sra. Martha Jurado Rodríguez señala sobre una vivienda que posee en la ciudadela Urdesa: “está alquilada para restaurante y necesito para estar en orden hacer muchas instalaciones que me pide el Cuerpo de Bomberos”.

Me permito aclarar que el local en mención, recibió en el mes de agosto de 2017 las Disposiciones Técnicas contra incendios, con las medidas mínimas de seguridad que debe implementar en su local, tales como colocación de detectores de humo, alarmas manuales, señalización, entre otros, teniendo el plazo de un año para implementar las mismas. Este establecimiento no cumple con estas medidas de seguridad, por lo que el local no cuenta con el permiso de funcionamiento hasta la fecha.

Es deber de esta benemérita institución precautelar la seguridad de la ciudadanía y prevenir incendios. Por ello, instamos a los usuarios al cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, las cuales permiten minimizar riesgos, salvar sus vidas y sus bienes.

Goldy Rivas Velásquez

Coordinadora de Gestión de

Comunicación Social

Benemérito Cuerpo de

Bomberos de Guayaquil