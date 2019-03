Arrimadas y el feminismo

Muy mal tendrían que estar las cosas para que yo votara a Ciudadanos; me siento más de izquierdas. Pero me alegré de que surgiera un partido centrista en un país tan dado a extremismos, como me ha dolido su insensata postura de renunciar al centrismo, al negarse a pactar con el PSOE. Menos mal que en un tema tan reconocidamente capital como la mujer, Arrimadas ha adoptado una posición centrista, patente en críticas que ha recibido por los extremismos; hasta el punto de que han intentado expulsarla de la manifestación del 8 de Marzo unas ultrafeministas que, copiando a los machistas, pretenden dictar lo que, siguiendo sus órdenes, deben ser las mujeres.

José Llano Díaz, Madrid