¿Argentina rumbo a una Venezuela o Nicaragua? Lo dirán las elecciones

Los políticos en campaña ofrecen hasta lo que no quieren con tal de ganar el apoyo del ciudadano llano. El binomio Fernández en Argentina se alzó con 15 puntos más que Macri; tras la borrachera del domingo, los mercados nacionales e internacionales dijeron lo que podría suceder de seguir esa tendencia. El gobierno obró mal en economía al emplear el gradualismo. Las medidas que está introduciendo, y acertadas, le darían un 5 % de votantes y la gente con ganas de país le dará el triunfo al oficialismo, consciente de que Argentina no tenía crédito internacional, la inversión extranjera había desaparecido, la corrupción está destapada y se conoce quiénes saquearon al Estado. Cristina no se atrevió asomarse en campaña ni en el triunfo transitorio. Máximo, el hijo, da la impresión que es el que quiere gobernar, ya no la Fernández y eso el pueblo entenderá y no perdona. El gobierno de Macri en conjunto ha sido bueno: derechos humanos, libertad de prensa, apertura de mercados, financiamiento internacional (nadie le daba un peso), escuelas, limpieza sindical (dirigentes con mansiones). Claro, el pueblo no se interesa por las noticias, más si es inducido por la oposición a que no lean periódicos, tampoco escuchen radios y TV; no era para menos la votación que consiguieron. Otra cosa será la segunda vuelta cuando Macri pide que escuchen y se den cuenta de que llegarán a una Venezuela o Nicaragua. Macri ganará en octubre, no sin sudar y con pragmatismo político.

Ab. Franklin Lituma Manzo