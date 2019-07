Apuntes de la corrupción

Cuaderno de 38 páginas y archivo en Excel -conteniendo información de sobornos y pagos ilegales, con: fechas, nombres, conceptos, cantidad entregada, y ordenados y autorizados- fueron preparados por dos abogadas acuciosas, asesoras del expresidente, ahora detenidas y sujetas a investigación. Han puesto en jaque a exfuncionarios corruptos del nefasto gobierno anterior; muchos de ellos, ya no están en el país, otros son asambleístas. Financió las campañas políticas del entonces partido gobernante. ¡Cómo se lavan las manos! Ellos no saben nada. Los llaman a declarar y no conocen nada. Los entrevistan por la prensa y argumentan persecución Política.

Roberto Flores