Aprovechar el tiempo rentabilizando las neuronas

Para las personas que gozan de un trabajo estable pero que tienen una sola fuente de ingreso y utilizan los fines de semanas para descansar, pasear, jugar y beber con moderación, suena bien. Pero qué sucede si no tienen un plan B en caso de quedarse sin trabajo, o tiene pensado recién emprender asustado en otro tipo de actividad, sin conocimiento previo, sin análisis de factibilidad. Es importante tomar el consejo de un multimillonario: “no dependa de una sola fuente de ingreso”. Es importante emprender una segunda fuente de ingreso, aunque tu economía hoy se encuentre robusta y estable, para que la toma de decisiones sean las más apropiadas. Recuerde que en todo emprendimiento adicional a su trabajo deberá perseverar mínimo 3 años y posiblemente deberá ajustar el plan, pero no la meta. Hasta el mejor martillo requerirá de varios golpes en un mismo clavo. Si no desea incomodarse ahora le tocará pensar rápido el día que tenga 58 años o más y no pueda jubilarse por la edad y por la misma edad no conseguirá trabajo, ya que no existen en Ecuador beneficios tributarios ni incentivos para contratar a personas mayores de 50 años; simplemente estará en el limbo. Sin trabajo, sin jubilación y rogando que pase el tiempo para envejecer y poder jubilarse por edad. Hasta entonces se convertirá en mendigo de su propio hijo para temas de alimentación y medicinas. Por eso hoy que está estable económicamente busque su segundo ingreso con tiempo. Si sabe matemáticas dé clases, sin tiene alguna habilidad rentabilice sus neuronas.

Lcdo. Gunnar Lundh I.