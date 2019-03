Apología de la inmoralidad

Un gasto puede ser innecesario, y también puede ser inmoral. Cuando el Gobierno desde 1987 a 1999, con el pretexto de la soberanía monetaria, que les permitía desfondar al país, por incumplir los presupuestos anuales del Estado, aprobados por los diputados (hoy asambleístas), en 12 años devalúo 20 veces el 100 % la moneda nacional (sucre), a saber: 1). En 1987, el gobierno efectúo devaluación de 500 por ciento, el dólar paso del cambio de 100 sucres a 500 sucres (quebró Baninco, Banco Industrial y Comercial). 2).- En 1999, el gobierno efectúo, devaluación de 500 por ciento, al pasar el cambio del dólar de 5.000 a 25.000 sucres, devalúo el sucre el 500 por ciento, y, 3).- de 1987 a 1999, al pasar el cambio del dólar de 500 sucres a 5.000 sucres devalúo en 10 años 10 veces el 100%. En resumen, el Gobierno del Ecuador efectuó, en 12 años, en total” una devaluación del 2.000 por ciento. Para reparar ese daño a los fondos de pensiones del Seguro Social, se obligó el Gobierno a reiterar lo que ya disponía la ley existente: cancelar el 40 por ciento de las pensiones jubilares anuales, eso conlleva a que deba asumir esa responsabilidad por 50 años (50 x 40 = 2.000). No pasaron ni 15 años, y ya los sociolistos del siglo XXI y sus compinches dispusieron la inmoralidad de incumplir la Constitución, que dispone en los artículos 36,37 y 38, que al estrato de las personas de tercera edad el Gobierno debe de reconocerle derechos prioritarios para su existencia.

Es público y notorio que las citas del Seguro Social para el trato de enfermedades tienen una atención lenta, de un lapso muy largo, y en el caso de los adultos mayores, es prácticamente sentenciarlos a muerte, lo que los obliga a gastar en atención médica particular y remedios no gratuitos. Por eso, el gasto de reconocerles deducciones en el pago del Impuesto a la Renta e IVA, no es un gasto, es una obligación moral. Y además, la inmoralidad de quienes suspendieron el pago del 40 % debe ser sancionada por lo menos con la repetición en la prensa, en tiempo electoral (sin censura del CNE) de los nombres de los Legisladores sociolistos que apoyaron esa acción inconstitucional e inmoral, para que sean castigados con el desprecio en el momento de ejercer el sufragio.

Salvador Loffredo Autherman