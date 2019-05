Ante un nuevo temblor que nos despertó e hizo asustar a los ecuatorianos: mayor prevención

Estaba durmiendo en mi departamento y de repente me desperté el domingo de madrugada por un remezón de la cama. Enseguida me puse de pie y escuché que algunos vecinos gritaban: ¡temblor! En ese momento abrí la puerta y observé que había gente fuera de sus casas porque el sismo no paraba y temían que se llegara a convertir en un terremoto, como el que sacudió al país el 16 de abril de 2016. Después se conoció por los medios de comunicación que el epicentro del fuerte movimiento telúrico fue en Perú. Sin embargo el sismo se sintió con regular intensidad también en los países vecinos (entre ellos, Ecuador). Apenado por la situación que están pasando muchos norteamericanos, hace poco compartí en redes sociales un video de CNN de los devastadores tornados que vienen afectando en la actualidad a varios estados de EE. UU. Si bien en Ecuador por la cuestión geográfica es improbable la presencia de tornados, huracanes y ciclones, no podemos decir lo mismo de los temblores, terremotos y hasta maremotos (y tsunamis), porque estamos localizados en una zona de alto riesgo sísmico. Las autoridades correspondientes no deben descuidar las medidas de prevención -simulacros de evacuación y charlas de información sobre terremotos- dirigidas a la población en general para poder afrontar esta clase de eventos adversos.

Lic. Jhonny Muñoz Lima