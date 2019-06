Ante síntomas de derrame, acudir sin demora a Emergencias

En mi juventud era maquilladora profesional, vestía elegantemente, e iba a restaurantes finos; pero cuando murió mi esposo, de un infarto cerebral, me dediqué a seguir el camino del Señor. A mis 65 años soy misionera del Verbo Divino por la iglesia Católica-Carismática. Poseo el don de Lengua y el don de la Sanación a los enfermos; sin embargo, ni con esos dones pude salvar a la menor de mis hijas. Ella sufrió un accidente en moto, por lo que le abrieron el cráneo para sacarle un coágulo de sangre. Actualmente está discapacitada, es paralítica. Preocupada por el futuro de mis nietos, y por la economía familiar, yo tuve un accidente cerebral. Al llegar a casa me acosté y sentí un dolor de cabeza muy fuerte,; mas al querer levantarme mis piernas no respondieron. Quería hablar pero solo emitía sonidos incoherentes, tenía la mirada perdida, la boca desviada. Y por la gracia Divina, mi hermana comprendió que sufría un infarto cerebral y me llevó al hospital Los Ceibos del Seguro. Allí el doctor les dijo a mis parientes sobre una medicina biológica muy cara ($ 6.000 en la privada), que destruye el coágulo que ocasiona el infarto cerebral, muy efectiva pero de alto riesgo; podía quedar con secuelas. Mi hermana le contestó que conmigo no iba a pasar eso, que nuestra familia tenía fe, que yo iba a salir caminando y hablando. A las 2 horas de ponerme la inyección, recuperé el 50 % de la movilidad del brazo y de la pierna... Al cabo de 10 horas recuperé al 100 % mi capacidad de hablar. En solo dos días estoy completamente sana. Si yo me demoraba, otro hubiera sido mi destino. Por favor ante síntomas de derrame, vayan inmediatamente a Emergencias. Confieso que no le tengo miedo a la muerte, mas si estoy aquí es porque Él me quiere aquí. Pero Dios nos pone a prueba y esto solo me fortalece. Me siento agradecida con los médicos. Les deseo al doctor Yépez, neurólogo y, a todas las enfermeras y auxiliares del hospital, que muchas bendiciones caigan sobre ustedes.

Derna Poveda Mosquera