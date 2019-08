Anormalidades en las planillas básicas

Quisiera alertar a la Defensoría Pública de los perjuicios que estamos enfrentando los usuarios de la CNEL EP, ya que desde hace más de un año no están verificando el consumo de energía ni la entrega de las facturas o planillas, para que de oficio se presenten las respectivas demandas a esta empresa. De acuerdo a lo estipulado en las leyes, la actividad de comercialización comprende la compra de bloques de energía eléctrica para venderlos a consumidores o usuarios finales; y toda la gestión comercial asociada a estas transacciones de compra y venta, siendo entre otras la instalación de sistemas de medición, lectura, facturación y recaudación de los consumos. Las empresas eléctricas de distribución y comercialización tendrán jurisdicción coactiva para el cobro de las acreencias relacionadas con la prestación del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público general. Al sector norte, donde habito, desde hace un año no van a leer el consumo, peor entregar planillas o facturas, que deben hacerlo por obligación; aquí viene el perjuicio que se está ocasionando al promediar el consumo de meses anteriores, que tampoco fueron tomados de los medidores, para facturar algo que no son valores reales. En esta misma anormalidad está cayendo también la Empresa de Agua Potable Guayaquil.

CBA. Francisco Alcívar V.