Añoranzas de mi padre

Llevo del brazo a mi viejo porque el tiempo le robó sus fuerzas; a paso lento por el centro de la urbe brotan los recuerdos. Escucho su primera historia de que la calle Olmedo fue un estero, él aún ve las casas de aquel tiempo forradas de caña y no de cemento; se queja de dolor pero su mente es una joya donde el tiempo no es tiempo.

Un día tomó el tren de Quito y llegó a Durán para descubrir Guayaquil a los 16 años, hoy camina con 88. Me dice que el parque de las iguanas es más viejo que él, que la Torre del Reloj en el malecón ya cuidaba el río desde aquel entonces, y yo que no lo viví siento esta historia como mía. Veo a través de mi viejo y me siento niño, con él conduciendo mis pasos.

Julio César Navas Pazmiño