Las vacunas en mascotas

Del mundo de las ideas asombrosamente necias: no vacunar a las mascotas porque pueden tener autismo. No vacunar a las mascotas es en realidad una crueldad hacia los animales. La ciencia de la vacunación ha sido probada una y otra vez y, sin embargo, algunos aún se refieren a un documento de investigación defectuoso y refutado. Hacen que los negadores del cambio climático se vean como aficionados. La consecuencia de no vacunarse se detecta con un reciente brote de sarampión y de manchas.

Las mascotas también están sujetas a una serie de enfermedades que pueden prevenirse fácilmente con vacunas, mas algunas personas se niegan a proteger su salud. Aunque el autismo tiene una amplia gama de indicadores, los que se mencionan a menudo son la falta de habilidades de comunicación y comportamiento repetitivo...

Dennis Fitzgerald