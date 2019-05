Altas expectativas por las nuevas autoridades elegidas: que cumplan sus promesas

De 80 mil aspirantes políticos se seleccionaron, presuntamente, a los idóneos para llevar las riendas políticas del país. Estas flamantes autoridades ofrecieron tantas promesas, que esperamos las cumplan, con buenos planes de trabajo, para mejorar y solucionar los problemas básicos que afectan a cada provincia, cantón o recinto.

Las expectativas son altas debido a la crisis que atraviesa el país. Esperamos que las propuestas sean creativas y efectivas, que dinamicen la economía local y regional. Las nuevas autoridades deben tener muy claro que administrar el dinero público exige transparencia, eficiencia y honestidad, por encima de cualquier interés particular. En la transición no debería influir la afinidad ideológica ni la lealtad partidaria al funcionario anterior. Deben recordar que por sus resultados serán evaluados por los jueces, y si estos no son buenos, la ciudadanía también los juzgarán severamente. Recomendamos a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, al final del nuevo periodo legislativo de dos años, marcado por escándalos, destituciones y renuncias, y en los que las promesas no se cumplieron, investigar las denuncias relacionadas con supuestas irregularidades. Tienen la responsabilidad de fiscalizar y legislar en favor de los interés ecuatorianos.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo