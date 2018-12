“Algunas mejoras en la vialidad en Guayaquil que merecen atención”

Me permito comentarle algunos casos que he observado pero que los señores de la ATM no se dan cuenta: En las intersecciones de Luis Orrantia y Justino Cornejo, esquina del edificio Atlas y oficinas de Interagua y así mismo en Av. Miguel Alcívar con calle Eleodoro Arboleda, hace rato que necesitan un semáforo o un agente permanente para que se pueda regular y controlar estas intersecciones que son peligrosísimas.

En la bocacalle de la José Alavedra al salir a la Av. Francisco de Orellana, al pie de la gasolinera Primax, diagonal a la ciudadela Las Garzas, se colocan al mismo tiempo dos y hasta tres buses, increíble, al pie del semáforo, copando los tres carriles al mismo tiempo sin dejar espacio para arrancar simultáneamente y ganar la delantera. Al pie de la clínica Kennedy y la siguiente cuadra donde existe un mall nuevo, muchos usuarios del trasporte urbano esperan por el servicio porque el anterior paradero se encuentra muy lejos sobre la Av. F. de Orellana. Pero allí los sabios de la ATM colocaron un rótulo colgado que dice “Prohibido recoger y dejar pasajeros” que nadie hace caso ni los propios agentes, pero que resulta un paradero muy necesario y que sí está funcionando como tal pero en completo desorden y sin la señalética de rigor ni la pintada en la calzada como debe ser para que los buses se acerquen a la acera a prestar su servicio.

Ing. Jorge Nazri Adum Bravo