Alfabetización en salud

Hoy, educar a nuestra población en salud se ha convertido en tarea primordial y va más allá de poner una mesa y repartir volantes que son desechados. El ciudadano común la mayor parte del tiempo no hace caso a las recomendaciones de su doctor, no porque no le importe, más bien porque no entiende lo qué sucede en su cuerpo. Esto nos lleva a replantearnos si las campañas de prevención están dando resultado. Ver que 6 de cada 10 ecuatorianos tienen sobrepeso de acuerdo al INEC es alarmante; derivará en enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Con una campaña de prevención de fácil acceso, lenguaje sencillo y ejemplos prácticos podemos cambiar esa mala cultura.

Juan Andrés Miranda R.