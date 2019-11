El poder del agua en el futuro

En el siglo XX y hasta el XXI la pelea entre los pueblos era por el ‘boom’ del petróleo. Vale aclarar que es un recurso no renovable; dicho de otro modo, algún día se agotará y dejará de existir. Sin embargo, hay un elemento vital para la vida; no existiríamos nosotros sin ella. Me refiero al agua. El líquido vital tiene un costo mayor que muchos productos que antes eran superiores.

Para vivir una vida plena necesitamos agua por fuera y por dentro, pues la mayor parte del cuerpo está conformado por agua (sangre) y es un producto indispensable, importante y trascendente. Se recomienda que la persona consuma suficientemente este producto vital. Y debemos resaltar que nuestro país ha sido muy bendecido, ya que aquí se acumulan grandes extensiones de agua en grandes ríos, lagos, lagunas, además del mar.

Nuestra relación directa e incluyente, indispensable con el agua, es una íntima relación para vivir saludables porque dos tercios de nuestro cuerpo son agua; solo un tercio es sólido. Valorémosla.

El agua es vital para todas las reacciones bioquímicas de nuestro organismo, constituyéndose en el principal transportador de nutrientes y oxígeno. Así el cerebro funciona en un medio ambiente de agua. La digestión termina en una situación de ambiente acuoso.

Este líquido valioso debe ser administrado con una posesión democrática, dando acceso al desarrollo del país.

Lic. Ricardo Ordóñez