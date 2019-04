Priorizar atención al agricultor costeño

Es clamor de todos los agricultores costeños la falta de atención por parte de los gobiernos anteriores y presente. No hay un plan de desarrollo y apoyo para administrar el sector agropecuario a través de los ministros que no han sido idóneos y no han sabido utilizar una buena política de apoyo. Los días son muy difíciles para el pequeño agricultor, desprovisto de todo y el invierno ha causado severos perjuicios en forma general.

El actual MAG aplica criterios técnicos con algunas imperfecciones. Se debe priorizar la reactivación del sector para alcanzar objetivos que adecenten la vida del campesino, reducir la migración. Las autoridades deben poner atención al control del contrabando de arroz y otros productos, y a medidas y acciones a ejecutar para favorecer a los cosechadores.

Es necesario un plan de sustitución de importación que cubra los requerimientos de infraestructura, con más acceso a tecnologías, para asegurar el éxito de los agricultores. Los trabajadores agrícolas no pueden ser distraídos con promesas y quimeras irrealizables, aceptando cualquier ofrecimiento que no satisfaga sus necesidades. Más de 4 millones de ecuatorianos habitan en las zonas rurales, fundamentales para el sustento del país. No es tarde para rectificar. Sr. Lenín Moreno, para impulsar la economía, con recursos naturales propios se debe priorizar la agricultura, beneficiar al agricultor y consumidor.

Lic. Robespierre Rivas Ronquillo