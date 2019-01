“¿Son los adultos mayores un problema económico y una carga no productiva?”

Theresa May, primera ministra británica declaró que: “los viejos son una jodienda, un problema económico y una carga no productiva”, sugirió que hay que resolver el dilema inmediatamente, muchos pensaron que se refería a eliminarlos. Acá no somos tan francotes pero les desconocemos 3 mil millones de la deuda de salud y no les pagamos 4 años el 40 % de las pensiones, o sea 4 mil millones más y hacemos milagros para quebrar al IESS que es su único sostén.

El viejo se jubila o le jubilan para que viva utilizando esos ahorros que le descontaron religiosamente mientras trabajó y eso dice la ley. Los viejos no tenemos una legión de taxis amarillos para bloquear las calles cuando el gobierno nos sube la gasolina y callamos. Uno que otro se compró un carro usado para manejar despacio y sufre igual que buseteros y taxis el nuevo impuesto que alterará su escaso presupuesto.

Es de justicia entonces, que al pobre jubilado se le dé también la tarjeta que inventara el gobierno para subsidiar a los transportistas jóvenes, robustos y gritones. Somos unos respetables 500 mil viejos perjudicados, esquilmados y perseguidos que podemos hacer bulla hasta que asome una señora May que es mucho más práctica.

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar