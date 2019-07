La adopción es una medida de protección al menor, no un derecho de los adoptantes

La Organización 1hombre1mujer (1h+1m), manifiesta que la adopción no es un derecho fundamental de los adoptantes, sino una medida de protección dirigida al menor, mediante la cual el Estado debe restituir al niño de un padre y de una madre, pues de estas figuras fue privado por circunstancias ajenas a su voluntad.

Todo niño que es adoptado viene de sufrir un trauma de rechazo. El Estado debe ofrecerle el entorno ideal para su desarrollo: una familia compuesta por un padre y una madre, ambiente reconocido internacionalmente por estándares psicosociales para la mejor crianza de un menor, asegurando una sólida formación de su identidad y garantizando en mayor medida la estabilidad propia de un hogar que lo proteja de un posterior abandono.

Aceptar la adopción por parte de parejas del mismo sexo es imponer al niño la carga de adaptación sicológica de pasar de tener papá y mamá, a tener dos papás o dos mamás, situación que pone al niño en peligro de no lograr el desarrollo adecuado de su personalidad, imposibilitando su convivencia pacífica y armónica dentro del entorno socio-cultural en el cual se desenvuelve. Decir que no se afectan los niños es no decir la verdad. Existen estudios que muestran que hay implicaciones serias para el desarrollo de niños adoptados por parejas del mismo sexo.

Mario Monteverde Rodríguez