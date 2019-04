Adolescentes, únicos dueños de su destino y de su integridad

Por supuesto que los padres de familia deben guiar a sus hijos para que siempre actúen de manera correcta, aprendan algún oficio o profesión, y sean en el futuro hombres útiles a la sociedad. Sin embargo, los adolescentes son los únicos dueños de sus propios destinos, puesto que los menores de edad saben diferenciar el bien del mal y tienen el deber de rechazar las propuestas indecentes que reciban para precautelar sus integridades. En este aspecto, los chicos tienen que cuidarse y no aceptar por ningún motivo consumir estupefacientes, que vienen ocasionando mucho daño a la sociedad ecuatoriana, tanto que existen cientos de adolescentes que en la actualidad permanecen ingresados en centros públicos y privados de tratamiento de adicciones a las drogas. A propósito de este preocupante tema, hace poco me enteré que un joven allegado cumplió el proceso de recuperación en una clínica de rehabilitación de Quevedo y que al mismo tiempo se graduó de bachiller en cierto plantel secundario de Guayaquil. Me alegró conocer esta novedad, sobre todo porque ahora el adolescente en cuestión está interesado en aprobar los exámenes para ingresar a la Marina. Ojalá que se multipliquen los casos de jovencitos adictos a drogas y narcóticos que logren sanarse después de haber “disfrutado” la vida de forma totalmente irresponsable y equivocada, a fin de que con la experiencia vivida tengan mayores ganas y aspiraciones de salir adelante contando con la bendición de Dios.

Jhonny Muñoz