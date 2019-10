Administración en las empresas públicas

Las empresas públicas no saben administrarse, no solo por incapacidad o por falta de financiamiento, sino también por no ser parte del ordenamiento económico. No es solamente en nuestro país, esto sucede en todas las latitudes. El nuevo ministro de Transporte, ingeniero Gabriel Martínez, ha puesto el dedo en la llaga al decir con respecto a TAME que las empresas públicas no saben administrarse.

Una empresa pública es necesaria cuando el sector privado no puede arriesgar en esa área y se hace imprescindible el producto para el abastecimiento de la ciudadanía; cuando el privado ya puede hacerlo, el Estado tiene que separarse de esas operaciones. Por otro lado, es común observar que a cargo de las empresas públicas llegan personajes que no conocen del negocio. Las personas con experiencia necesitan que se les pague según sus cualidades y al no hacer el Estado ello, no consigue que estas tengan el dinamismo deseado.

Con dolor vemos muchas veces despilfarro que ciertas empresas mal administradas generan.

Franklin Lituma