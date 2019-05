El acuerdo con la Unión Europea no ha sido suficiente

Si bien el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) ha tenido cosas positivas para Ecuador, entre ellas que las exportaciones suban un 12 %, aquello no ha sido suficiente para que la economía y oferta laboral crezcan, siendo necesario buscar acuerdos con otros bloques económicos. Un buen incentivo para la inversión extranjera directa es un acuerdo comercial con EE.UU., similar al existente con la UE, pues tener el actual sistema de preferencias arancelarias y debido a su tiempo de caducidad (3 años), ocasiona que las empresas por la incertidumbre de no saber qué pasará después no invierten en ampliar su capacidad. Igualmente, algo que no puede esperar más es el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico (Chile, México, Colombia y Perú).

Llama la atención que por cada cinco acuerdos comerciales que tienen Colombia y Perú, Ecuador tiene apenas uno, motivo suficiente para que el gobierno agilite su trámite. No hay que olvidar que existen otros bloques económicos con los que Ecuador ni siquiera empieza a hacer gestiones para la firma de acuerdos, como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Las negociaciones desde 2012 con otro bloque económico: la Comunidad del Caribe, han quedado en nada. En resumen, el país no puede aspirar a que su economía crezca si no se tiene en cuenta los beneficios que conlleva los acuerdos comerciales. Que el Gobierno apure dichas negociaciones.

Ing. Andrés F. García Albán