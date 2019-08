Actuar con coherencia

Hoy leyendo el diario sentí disgusto. Nuestro presidente va a gastar (no invertir) más de un millón de dólares en promocionar su obra; él necesita videos, fotos y reseñas para comunicarnos su trabajo: “Obras son amores y no buenas razones”. Sería mucho mejor que destine ese dinero en cancelarle a los sufridos profesores jubilados lo que les deben, que cumpla (aunque no fue su culpa) con la devolución de lo usurpado al Seguro Social, que le cancele todo lo que se debe a hospitales como Solca, el León Becerra y demás instituciones de salud. Los ciudadanos apreciaríamos mejor y reconoceríamos su labor con estos ejemplos; esta sería la mejor propaganda. Señor presidente no se deje llevar por consejos mañosos que lo quieren hacer quedar mal, use su alma de buen cristiano y no caiga en aspectos del egocentrismo anterior. Actúe de acuerdo a lo que refleja su rostro, como hombre noble y sensible al dolor humano.

Martha Jurado R.