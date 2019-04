Más aportación, pero con más empleo”

Así de sencillo, señor Gobierno Nacional. Si quieren el incremento de las aportaciones económicas para salvar a nuestro Seguro Social, generen empleo estable y más trabajo seguro para la mayoría de ecuatorianos desempleados. ¿Por qué complicar la vida de quienes responsablemente aportamos mensualmente con nuestro trabajo, sacrificio y esfuerzo?

Señores autoridades gubernamentales y directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no busquen lo más conveniente para sus intereses, lo más sencillo y lo más cómodo, hay muchas alternativas que se pueden establecer para no afectar a los actuales y futuros jubilados, como el propiciar un diálogo nacional con todos los sectores sociales involucrados, pero no para hablar de aumento de las aportaciones ni de los años de servicio del afiliado, sino de ayudar a crear las condiciones más aceptables y factibles para la inversión nacional y extranjera, e insistir en las alianzas público-privadas, que faciliten la creación de más fuentes de empleo.

Que el diálogo nacional resuelva que nunca más los gobiernos de turno conviertan al IESS en caja chica o en botín político, y sobre todo impedir que dispongan a su antojo del dinero de los afiliados ecuatorianos. El afiliado merece una jubilación tranquila, segura y feliz.

Arturo Lara Noriega