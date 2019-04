La esperanza de vida es una medida resumen sobre el nivel de la mortalidad que expresa el promedio de años que se espera viva una persona bajo las condiciones de mortalidad del período en que se calcula, y constituye de hecho un indicador sintético por excelencia para caracterizar las condiciones de vida, de salud, de educación y de otras dimensiones sociales de un país o territorio, utilizadas para el cálculo de una pensión o para una reforma al sistema de seguros o seguridad social.

Para su cálculo se parte de un instrumento de carácter estadístico-matemático que permite medir las probabilidades de muerte o de vida de una población en función de su edad, que conjuntamente con el sexo constituyen sus dos atributos demográficos fundamentales, que en Ecuador se utiliza para establecer cuantías de pensiones o prestaciones, y para reformar un sistema en forma técnica.

Pero no por el simple hecho de que la esperanza de vida al nacer de un ecuatoriano haya mejorado en el hombre a 80 años y en la mujer a 83, no tenemos que incrementar los años de aportación para una jubilación. No, la esperanza de vida al nacer es solo uno de los parámetros, el sexo es otro, las condiciones salubres o insalubres en que se desarrolla el trabajador es otro, y el conjunto de ello es lo que nos da el estudio actuarial en tablas de mortalidad para modificar o incrementar aportes o años de edad para acceder a cualquier tipo de jubilación.

Dr. Manuel Posso Z.