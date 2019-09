Acotaciones y sugerencias sobre la Revisión Técnica Vehicular

En la edición del 30/09/2019, una carta suscrita por el Sr. Manuel Murtinho C., gerente de AEA, indica que la “Revisión Técnica Vehicular es un elemento esencial para determinar si un vehículo se encuentra en óptimas condiciones de operación segura”, y “la falta de su cumplimiento es la causa de que se registre la gran cantidad de accidentes viales”. Me permito añadir que una de las principales causas de accidentes, de unos años a esta parte, se debe a que se conceden licencias de manejo sin previamente tomar a cada persona un “examen práctico de manejo en tiempo real en calles y carreteras”, con un examinador experto a su lado, para que demuestren que sí dominan el manejo mecánico del vehículo: arranque del motor, inicio de la marcha sin sobresaltos, uso de marchas de acuerdo al terreno, respeto a señales de tránsito, sentidos de circulación, pare, no estacionar, límites de velocidad, cómo hacer una maniobra de rebosamiento, etc. Antes de exigir el cumplimiento de esta revisión se debe exigir al Gobierno Nacional que provea combustibles que cumplan las normas europeas y americanas para el óptimo funcionamiento de los motores de los vehículos. Los municipios no hacen esa función sino empresas particulares prestas a efectuar esa tarea que les significa un muy lucrativo negocio. Estas ideas sirvan para hacer conciencia de que se deben hacer cambios urgentes en la actividad de tránsito en nuestro país, por parte de las autoridades al frente de la ANTA.

Gustavo B. Pineda