Aclaración enviada por Petrobell

En referencia a nota de prensa del 13 de marzo de 2019, “Consorcios se adjudican contratos de exploración petrolera en Ecuador”, sobre la licitación de la XII Ronda Petrolera Intracampos impulsada por el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, me permito las siguientes aclaraciones:

1. El titular de la noticia es impreciso, al afirmar que varios consorcios se adjudicaron contratos de la Ronda cuando este proceso de licitación se encuentra en etapa de evaluación de ofertas por parte del Comité de Licitación Hidrocarburífera, que anunciará a las oferentes adjudicadas de los contratos el 02 de abril próximo, según lo establecido en las bases de la licitación. Por ello, resulta apresurado difundir supuestas adjudicaciones de contratos, cuando esta licitación se encuentra aún en curso.

2. En el cuerpo de la noticia se menciona que: “El consorcio integrado por las petroleras Frontera Energy y GeoPark informó el miércoles que Ecuador le adjudicó contratos de participación para la explotación de dos bloques, lo que implicará una inversión bruta de unos 64 millones de dólares”. Esta información vuelve a ser imprecisa, al contradecirse con el sexto párrafo de la noticia: “El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables no confirmó de inmediato los resultados del proceso licitatorio”, es decir, la afirmación de que existen contratos ya adjudicados en la XII Ronda Petrolera Intracampos no es correcta ni veraz.

Diego Villagómez M.

Gerente Jurídico Petrobell S.A.

Nota de la Redacción:

La nota periodística, publicada en la página web de este Diario, fue tomada de la agencia Reuters, cuyo titular es: “Consorcio Frontera Energy y GeoPark dice se adjudican contratos en Ecuador”.