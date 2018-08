Solicitada por la Subsecretaría Zonal 5 del MTOP

En referencia a la nota publicada el 22 de agosto, página 11, bajo el título “Por ahora no es necesaria la reparación total de la ciclovía”, debemos señalar que en la pregunta 11, EXPRESO presenta como respuesta de nuestro director distrital del MTOP lo siguiente:

“El señor gobernador puede decir que la rehabilitación sea total, pero yo me baso en función de los parámetros técnicos. Si los técnicos me dicen que se haga una rehabilitación total, se la hará: por ahora no es necesaria. Si hay otro tramo que está bien y otro que está mal ¿cómo yo voy a rehabilitar los dos? No me parece”.

Según el audio, las palabras del director distrital del MTOP, en la pregunta 11, fueron así: “(...) Si los técnicos me dicen que se haga una rehabilitación total pues se la hará total. No estoy diciendo que el señor gobernador esté equivocado, sino que también puede ser una opción, lógicamente”.

Como ejemplo o acotación se le mostró a la periodista una foto de un deportista en la ciclovía, tomada durante ese fin de semana, y la explicación del director, en efecto, la periodista la utilizó, parcialmente, para complementar la respuesta a la misma pregunta 11. Pero, las declaraciones textuales de nuestra autoridad del MTOP fueron así: “Si ven un tramo en excelente estado, con señalética, palmeras, césped, todo bonito, ¿cómo voy a rehabilitar un tramo en excelente estado? En porcentajes, del 1 al 100, le pondría 100 a ese tramo, hablando netamente de esta foto, ¿cómo voy a rehabilitar el tramo perfecto y el tramo malo? No me parece. Por eso, los técnicos me dirán: este tramo no lo atienda porque está en perfecto estado; y el tramo que está en pésimo o regular estado, repárelo”.

Un ejemplo de una respuesta editada, sin sacar de contexto lo manifestado por nuestro vocero del MTOP, hubiera sido: “El señor gobernador puede decir que la rehabilitación sea total, pero yo me baso en función de los parámetros técnicos. Si los técnicos me dicen que se haga una rehabilitación total, se la hará. Pero entre un tramo bueno y otro que está malo o regular, se reparará el que necesita atención”.

Ing. Hugo Valle Zúñiga

Subsecretario Zonal 5