Acerca de la adopción de niños

Hay hijos que son fruto de relaciones no consentidas por sus madres. Sin embargo, estas no los abortan, ni los regalan, ni los botan a la basura; los crían con amor; sin odios ni rencores contra nadie. De jóvenes y adultos son gente afectiva, sin mayores problemas emocionales y aportan a la sociedad; no amargados ni renegados. Agradecen a Dios por estar con vida y a sus madres por haberlos parido y mantenido a pesar de sus circunstancias (hay ejemplos). Lo malo siempre trae también algo bueno (Romanos 8:28) si tenemos mentalidad y actitud positivas, por encima de cualquier concepto religioso; este principio podría ser aplicado al tema del informe para ver las dos caras de la moneda.

Miguel Ulloa Paredes