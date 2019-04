¿“La letra con sangre entra” realmente?

Este refrán conocido y que muchos han aplicado en su debido momento, vino a mi mente cuando vi un video que circula por redes sociales, donde una profesora golpea las manos de una estudiante con una regla por no hacer la tarea. ¿Realmente el golpear hace que el alumno reaccione y haga rápido el deber? Lo dudo, es una forma de humillarlo por un error y no es correcto ya que en verdad afecta en lo emocional. Otro caso mencionable es cuando los estudiantes tienen bajas notas y algunos docentes dicen: “no sean como X estudiante que tiene bajas notas”; así, dicha información se vuelve de dominio público y podría iniciar un ‘bullying’. La figura del docente está para apoyar, explicar las veces que sean necesarias y en algún momento aconsejar. Sería bueno que se identifique estos casos e indicar que dichas acciones no se pueden realizar. Después no habría cómo quejarse si los estudiantes se vuelven violentos en algún momento.

Rafael Cordovez