Sin importar la profesión, los reconocimientos, la fama o la edad, casi siempre llega un momento en la vida en el que aparece la necesidad de parar, ver a los lados y preguntarse si se continúa en el mismo camino o si hay que hacer algunos ajustes para redireccionar el foco de atención.

A veces la excitación de ciertos momentos puede provocar que se quiera saltarse ese proceso pero, al final, llega. Con cinco discos como solista y años de experiencia, Siddhartha asegura que su carrera recién está empezando ahora. Confiesa que cuando inició en solitario, luego de dejar su lugar como baterista en la agrupación Zoé, no tuvo esa previa de aprendizaje y crecimiento, sino que fue directamente a un disco.

“Esos primeros años tenía la sensación de estarme descubriendo como músico, compositor y cantante, y desde hace un tiempo para acá recién empecé a sentir ese dominio sobre mi rol. Ahora siento que no han pasado tantos discos ni tanto tiempo, porque para mí sigue siendo un proyecto, entre comillas, nuevo”, cuenta el mexicano.

Aunque no lo ve como un replanteamiento artístico, porque está seguro de lo que hace, el artista demuestra que tiene más poder sobre su música y reconoce exactamente lo que quiere hacer.

Ligero con sus palabras y muy explicativo a la hora de responder las preguntas, Siddhartha tuvo un encuentro exclusivo con EXPRESIONES vía Zoom.

En medio de los ensayos para una gira internacional que está a punto de comenzar, comparte lo entusiasmado que se siente por volver a los escenarios y revela más detalles de su último sencillo, 00:00, y del próximo disco que está por publicar.

¿Sentía que se debía así mismo ese proceso de ir más despacio en su carrera?

Todo el tiempo estoy en una constante búsqueda. El primer disco fue un experimento en el que ni siquiera yo mismo sabía que iba a terminar ejecutándose así tan a futuro. Era nada más una manera de sacar mis canciones, de dejarlas impresas. No había como tal una visión mucho más adelante, después una cosa me fue llevando a la otra. Basándome un poco en todo lo vivido, ahora siento que hacer las cosas es mucho más fácil y que lo que está en mi cabeza se puede traducir en algo real.

¿Fue difícil encontrar el sonido entre lo que le gusta oír y lo que quiere para su música?

Toda la música que escuchas va dejando una huella en ti inconscientemente, también un aprendizaje. Escuchas cosas que te gustan y muchas veces no sabes cómo le hicieron para que sonara así. A eso me refiero, ahora tengo más claro las rutas hacia dónde dirigirme. Soy mucho más consciente de que si hago algo de una manera determinada, el resultado va a ser cómo lo quería. Por ejemplo, me puedo imaginar cómo sonaría una canción más nítidamente. Al principio era todo mucho más experimental, y también era muy lindo, le daba un montón de magia a las cosas. Había esa parte muy ingenua de prueba y error.

¿Cómo llega la inquietud o las ganas de incluir matices del folklore de la música mexicana en 00:00? Los comentarios han sido muy positivos...

A mí me encantó cómo fue creciendo. Realmente nunca hubo una intención de mi parte premeditada de hacer una canción con elementos del mariachi. Fue una cosa que surgió de la espontaneidad de la composición. Durante el momento en que la canción empezó a construirse pieza por pieza, de pronto pasó que al momento de hacer un arreglo de teclado, eso se tradujo en un arreglo de violín y luego le empezamos a meter unas trompetas. No pensamos desde el principio “vamos a hacer una rola con estas características”, más bien el mismo curso de la composición empezó a llevarla hacia esos resultados y eso es lo que a mí más me gustó. Recuerdo un momento en específico, cuando escuché una melodía, y me dijeron “Oye, ¿si ese arreglo lo ponemos con elementos de mariachi?” y dije hay que probarlo. Fue el único momento de consciencia. Luego generó dudas, pero conforme le íbamos metiendo más cosas y más cosas, nos dimos cuenta que iba tomando una personalidad muy única. Desde un principio pude sentir que ese tema era muy especial.

¿Si el orden en que ha lanzado los sencillos tiene que ver con un concepto, por qué 00:00 es la última?

La canción no existía. El disco tenía ya diez temas, pero había uno que no me convencía del todo. Aunque me gustaba, sentía que no había llegado a un punto de madurez. Me estuve cuestionando mucho si grabar o no esa última canción. No me quería quedar con la sensación de que en el CD haya una que no me sacara una sonrisa completa. Así surgió 00:00 que, sin querer, terminó siendo un tema que representa con mucha fuerza al álbum. Eso es lo que yo estaba buscando, que si bien los sencillos anteriores como Brújula y Paraíso Lunar fueron muy bien recibidos, quería una canción que terminara de redondear el disco, pero también una que estuviera por encima de las demás.

De vuelta al ruedo

No hay nada que emocione más a un músico que tocar en vivo. Siddhartha detuvo un momento sus ensayos para la entrevista y contó cómo se está preparando para la gira que lo llevará por países como España y Argentina, además de México. “Tengo bastante ansiedad, nervio, emoción, todo mezclado porque es como replantear todo de nuevo, el show, el orden de las canciones y vamos a cambiar todo lo visual, desde las luces hasta el escenario. Vamos a tocar en festivales donde hay que decir mucho en poco tiempo, después de dos años sin estar tan activos. Tenemos un mes y medio para los preparativos para que una vez que arranquemos el tour nos sintamos totalmente seguros. Regresar con nuevas canciones suma emotividad y representa un compromiso más grande con el público”, reconoce.

Anécdotas de una visita a Ecuador

“Fuimos una vez hace mucho tiempo de una manera súper precaria (risas). Fueron unos de esos tours de rockeros a la antigua, a ver qué pasaba. Tocamos en lugares pequeñitos bajo circunstancias un poco complicadas, sobre todo en las carreteras, que aunque hay paisajes muy lindos, parecían peligrosas”, revela y agrega que a partir de ahí, las ganas de volver han crecido. Tenía planeado visitar el país en el 2020, pero las circunstancias mundiales se lo impidieron. Pero promete regresar el próximo año.