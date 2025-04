Sepia Brown: “Mi vida es como una 'chick flick'”

Sepia Brown no solo canta sobre el amor en su último sencillo, Mine, cuyo video musical estrenó el 7 de febrero de 2025, sino que también lo pone a prueba… y tuvo a todas las “nenas y nenes” (casi 183 mil), como llama a su público en TikTok de testigo.

Aunque su primer álbum, Solo tú, llegó en plena pandemia, el verdadero boom vino después, cuando la mexicana se viralizó con un peculiar experimento inspirado en la comedia romántica Cómo perder a un hombre en 10 días (2003).

En la película, la protagonista Andie Anderson (Kate Hudson) es una periodista que redacta en una columna sobre relaciones en una revista femenina. Para su próximo artículo, decide experimentar con un hombre y cometer todos los errores típicos en una relación para demostrar cómo alejar a alguien en solo diez días. Sin saber los verdaderos motivos del otro, Andie intenta hacer que su “víctima” la deje mientras él busca enamorarla a toda costa para ganar su propia apuesta.

El reto de Sepia, en el que seguía al pie de la letra algunos pasos de Andie, la convirtió en una sensación en redes y, de paso, le dio un nuevo empujón a su carrera musical. Ahora regresa con un segundo álbum de 13 canciones, aún sin nombre, que lleva la promesa de mostrar su faceta más auténtica y versátil.

La primera pista de este nuevo capítulo llegará este 21 de marzo con Fernando, un track que será un pequeño adelanto de lo que ha construido como productora. “Fernando me vuelves loca eres como un balazo al corazón a quemarropa”, es el extracto de la letra que la cantante reveló para EXPRESIONES.

Aunque admite sentirse nerviosa por compartir esta pieza con el mundo porque habla de un viejo amor que “probablemente escuchará la canción y sabrá que era, o es, para él”, reconoce que su historia es parte de su proceso creativo y que, guste o no, el mensaje lleno de sentimientos que habitaron alguna vez en su corazón llegará a su destinatario. No todas las canciones del álbum llevan el sello de Brown en la producción, la cantautora se ha involucrado en la construcción de su sonido para asegurar que cada tema conserve la esencia de su experiencia artística.

Cómo ganar un hombre en 10 días

La viralidad de Sepia en redes se debe, en gran parte, a una serie de videos en los que hace un experimento social parecido al que realiza la protagonista de Cómo perder a un hombre en 10 días. Sepia cuenta a EXPRESIONES que la idea de esta prueba surgió mientras veía la película. Ella creyó que era imposible que una persona se enamorara de alguien que actúa de manera tan posesiva y asfixiante.

¿Cómo escogió al “susodicho” (como llama al joven en redes)?

Ya lo conocía, teníamos amigos en común, pero nunca habíamos interactuado directamente. En una reunión, dijo de broma que ninguna se le podía resistir. Ese comentario me impulsó a elegirlo como el sujeto de prueba.

¿Qué elementos del experimento respetó de la película y cuáles otros incorporó?

Incorporé todos los elementos que a mí no me gustarían en una pareja. Fui intensa, lo llamaba todos los días y le dediqué una canción... aunque ya la tenía escrita desde antes, es Mine, la última que lancé. Pero sí tomé la estructura de la película, como el helecho del amor: en lugar de una planta, le envié un ramo de tulipanes.

¿Cómo fue la dualidad de ser usted misma y cumplir con el reto de actuar con el fin de repelerlo?

Fue muy difícil, a veces hasta me daba vergüenza. Cuando salíamos, actuaba normal; nos reíamos y teníamos una conexión real. Pero por llamada, que era lo que yo grababa y subía a TikTok, sí era súper intensa. Ni a mí me gustaba actuar así. Pensé que me dejaría de hablar.

¿Tuvo miedo de cómo reaccionaría al enterarse?

La verdad es que no. Él es alguien relajado, así que pensé que cuando pasaran los 10 días y tuviera que decírselo, no se lo tomaría personal. Él no tenía TikTok, así que no pensé que se fuera a enterar, pero en los últimos días fue a una reunión con sus amigos. Uno de ellos, que también es mi amigo, sí sabía, pero no le había dicho nada.

¿Fue ahí cuando él se enteró?

Sí. Al inicio me había mandado un mensaje, pero cuando lo vi, ya lo había borrado. Ahora él me cuenta que en esa reunión le contaron y que al principio se molestó, pero que sus amigos lo animaron a seguirme el juego y devolverme la jugada. Por eso, cuando le dije, él ya lo sabía y nos reímos de eso.

¿Y ahora qué sigue para ustedes?

Por San Valentín hice un meet & greet y él me acompañó. Así que, como vieron en el último video de la serie que subí, decidimos conocernos, pero ya sin experimentos de por medio.

¿Qué es una ‘Chick Flick’?

Aunque carece de traducción literal, podría entenderse como una ‘peli de chicas’. Ese tipo de película que te hace reír y sacar un pañuelo para las lágrimas, pero siempre con un toque ligero, divertido. Estos filmes logran abrazar emocionalmente a su público objetivo (mujeres en su mayoría) a través de historias en las que otras chicas enfrentan todo tipo de enredos amorosos y situaciones desastrosas con una buena dosis de inspiración. Es como si Hollywood supiera lo que las mujeres necesitan después de un día largo: una buena dosis de risas y corazones felices. ¡Perfectas para una maratón!

Su historia romántica con la música

La joven descubrió su pasión por la música a través de la actuación, oficio que practicó desde muy niña. “Canto desde los 9 años, pero porque yo hice teatro musical. Pero después me desplacé hacia la música, porque me di cuenta de que era eso lo que en realidad me llamaba”.

Después de pasar por una crisis de identidad y cortar lazos con algunas amistades en su adolescencia, Sepia decide adentrarse en el mundo de la producción luego de conocer el trabajo del también cantante estadounidense Charlie Puth. Así se animó a sacar su primer sencillo, Mío, hace cuatro años.

Ahora busca equilibrar su música con su extrovertida personalidad en redes sociales que, según admite, ha sido “una inesperada catapulta” para su carrera.

Ahora se inspira en Bridget Jones y en Sex and the city

El 14 de febrero, Sepia y Eduardo, el chico con el que hizo el reto inspirado en la película de 2003, reunieron a 60 asistentes presenciales y 40.000 virtuales para compartir una tarde de música y anécdotas.

Sepia admite que en ese momento entendió a su público “y sé que mi contenido es una ‘chick flick’ sacada a la realidad”. ¿Qué significa? Que es como una película romántica de chicas.

Por ello, la productora empírica va a sacar una nueva serie de videos en su cuenta de TikTok llamada Sepia de la ciudad, una mezcla de la comedia El diario de Bridget Jones (2001) y la serie Sex and the city (1998–2004). Pero quiere también cuidar el lado artístico.

Ella es consciente de que muchos llegaron, sin planearlo, a conocer su música gracias al alcance del reto. “Mucha gente llegó por lo de los 10 días y se quedó por la música”.

El conflicto de las redes

Sepia confiesa que a ella en realidad no le gustaba las redes. “Siempre he sido una persona que disfruta estar desconectada, pero aprendí a disfrutar hacer redes sociales”. Para la joven, la autenticidad y mostrar algo genuino y diferente al público es clave. “A veces es importante salirse de la caja y de la manera de pensar de todos los demás artistas, porque hay que entender cómo evoluciona la gente y plataformas”.

Una vez que ella misma lo entendió, forjó una comunidad de “chicas fuertes e independientes que sueñan con vivir un amor como el de una ‘chick flick’”. Por ello, aconseja a otros artistas emergentes como ella que, si buscan soportar sus proyectos en redes, tengan en cuenta que “la gente no quiere verte a ti siendo alguien más”.

