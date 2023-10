Pacto de silencio: Las cinco protagonistas de la nueva novela de Netflix

Llegó octubre y todo se pone tenebroso, incluso las telenovelas. La nueva serie de Netflix, Pacto de silencio, une lo mejor de la época más terrorífica del año con lo más destacado del melodrama de estilo latino.

Grandes estrellas de la televisión mexicana protagonizan esta historia llena de misterio y relaciones interpersonales con un pasado muy oscuro. La producción dirigida por Carlos Villegas y producida por Mariana Iskandarani ocupa el primer lugar de lo más visto en Ecuador.

Irene (centro) junto a sus compañeras de Pacto de silencio Cortesía

1. Irene Bustamante (Kika Edgar)

Irene Bustamante es la más directa y práctica de este grupo de amigas inseparables. Kika Edgar es la actriz detrás del personaje, que como diputada nacional tiene un gran poder y mucho que perder si se conoce el secreto del error más grande de su vida.

Fernanda Alarcón (Adriana Louvier) Netflix

2. Fernanda Alarcón (Adriana Louvier)

Adriana Louvier es Fernanda Alarcón, una mujer de alta sociedad que busca la familia perfecta, pero la presión la ha hecho perder el rumbo. Su gran amistad con sus amigas del colegio la hace tener vínculos muy fuertes que perduran 30 años después, siendo hasta comadre de Martina.

Marimar Vega interpreta a Martina. Netflix

3. Martina Robles (Marimar Vega)

Marimar Vega interpreta a Martina. Una mujer fuerte y decidida, heredera de una gran constructora inmobiliaria. pero el secreto más grande de la serie recae en ella, fue violada cuando aún estaba en el internado, lo que detona toda esta serie de mentiras.

4. Sofía Estrada (Litzy)

La cantante y actriz Litzy, recordada en los años noventa por canciones como No te extraño y No hay palabras, es Sofía. Una creativa, artística y sensible mujer que pese a no tener grandes recursos económicos tiene algo más valioso, una familia ejemplar. Pero un amor del pasado ahora ronda su vida. Uno más de los múltiples secretos que tiene desde la adolescencia con sus amigas.

Camila Valero en Pacto de Silencio. Netflix

5. Brenda Rey (Camila Valero)

“El personaje es muy rico y fue muy difícil de explorar porque, en su complejidad, no sabes bien si te cae bien o no. Estamos acostumbrados a ver al protagónico y al antagónico, pero Brenda es los dos, [y es duro] porque tiene sed de venganza, pero a la vez es una niña que está buscando a su mamá”, contó Camila Valero sobre su personaje Brenda Rey. En la historia ella es una famosa influencer en la búsqueda de un misterio que puede aclarar su vida. Tiene tantos seguidores como sed de venganza.

