En las composiciones de Leo Rizzi, siempre se encuentra presente la importancia de las relaciones personales, la amistad, de sus conexiones y la espiritualidad. En su nuevo sencillo Mi maná rasga sentimientos, pérdidas, añoranza y amor.

“Esta canción es el fruto que si comes de él cobras la inmortalidad, hay veces que siento que lo he llevado conmigo pero muchas otras siento que se va muy lejos. Mi maná es la rabia de no saber por qué de repente pierdo la conexión con las personas que amo”, declaró el artista.

En este nuevo lanzamiento el español presenta un trabajo con sonidos indie- pop y un estribillo pegadizo con una pregunta que rememora un mítico éxito de los 70. En la parte de producción, trabajó nuevamente con Fernando Boix y para la creación del videoclip colaboró con Take a nap. Crearon una pieza audiovisual que como añadidura y efecto sorpresa, Leo juega a desvelar el título de su nuevo álbum.

Rizzi acaba de terminar su primer tour por México, y ya se anunció una nueva fecha para el próximo 5 de octubre en el Lunario de la Ciudad de México. Este año también visitará Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, y para el verano europeo, tiene agendadas citas en distintos festivales de España. Además,estará actuando junto a Danny Ocean en Madrid el próximo 20 de abril.