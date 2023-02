Los rumores ya lo advertían, que Karol G y Shakira colaboren en una canción solo podía significar algo: No dejarían ningún tema sin tocar de sus pasadas relaciones. Así es, ellas no necesitan dar entrevistas para dar a conocer los pormenores de sus fallidas situaciones de pareja y soltarlo todo, incluyendo varios reclamos.

'TQG' es el nombre de la canción que estrenaron las colombianas al primer minuto del 24 de febrero. Estas siglas significan Te quedo grande, en alusión a lo que perdieron sus exes al dejarlas.

El tema fue escrito por Shakira, Karol G, Ovy On The Drums y Keityn, siendo los dos últimos sus colaboradores habituales. El uno, su productor fiel y el segundo el co-autor de 'Tusa'. 'TQG' es el sencillo principal del nuevo disco de Karol llamado 'Mañana será bonito', que en sus 17 canciones hablan, a manera general, de superación frente a una ruptura amorosa. Por esta razón, y tras su sonada separación con Anuel AAA no había duda que usaría la música como metódo de alivio. Como también lo viene haciendo Shakira con 'Monotonía' o hiperviral sesión con Bizarrap. Dejó quemado a Gerard Piqué, su expareja, por serle infiel.

Ninguna de las dos divas sabe guardar apariencias cuando su corazón les dice que deben desahogarse. Por esta razón 'TQG' superó, en tiempo récord, el millón de visitas. No había ni llegado el reloj a dar las 00:45 cuando el contador de visitas supéro su primer millón y más de 300 mil likes. Sin duda, será otro éxito en la carrera de la barranquillera y la paisa.