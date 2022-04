Lector consumado, admirador de Winston Churchill, abogado y empresario que en la política se desempeñó primero como gobernador del Guayas y posteriormente como diputado y alcalde de Guayaquil en tres períodos consecutivos. Jaime Nebot Saadi, figura clave del PSC, accedió a responder El Cuestionario.

Sé que es cinéfilo y del cine clásico...

Me gusta mucho el cine de la época del 40, 50 y 60, pero disfruto el cine en general. Voy mucho a las salas, veo y leo.

Y cuando era un púber, ¿tenía fantasías con Natalie Wood o Brigitte Bardot?

Son de épocas distintas, pero mejor es la realidad que la fantasía (risas).

¿Madrugador?

Diez para las seis de la mañana. Trabajo hasta los sábados.

¿Debilidad por el queso?

Sí y por los hot dogs.

¿Memoria privilegiada?

Sí, hay veces quisiera olvidarme de ciertas cosas, pero la buena memoria no me deja.

¿Hombre de perdones y olvidos?

Yo perdono, pero no olvido. John F. Kennedy tenía razón cuando dijo: “Nunca olvides el nombre de tu enemigo”.

El exalcalde de Guayaquil también hizo gala de su buen humor durante la entrevista. Cortesía Wolf Studios

¿Ordenado?

En todo sentido. Hay cosas que rigen en la vida. El orden, el amor, el patriotismo, la acción y el servicio. Cuando alguien los practica, se siente bien y eso es lo importante.

No puede haber platos sucios en la cocina.

No me gustan.

Y a su esposa tampoco. ¿Es cierto que su canción es Mi mujer me gobierna?

Así dicen. Hay veces que uno es ‘mandarina’ (sonríe), pero en la vida lo que cuenta no es lo que uno parece, sino lo que se es.

De estas cosas propias de millennials, ¿con cuál se queda usted: el reguetón, el TikTok o los tatuajes?

Son positivas y buenas si tienen un contenido.

¿Usted se haría un tatuaje?

No, porque no me gustan. No tengo nada contra quien lo hace. Mire, usted va a ver a Messi a jugar fútbol por ser quien es, no por sus tatuajes; igual lo vería si no los tuviera, porque no molesta. Ese es el objetivo.

El restaurante Juliana (Panamá e Imbabura) sirvió de locación para el encuentro que el político mantuvo con EXPRESIONES. Cortesía Wolf Studios

¿Sí sabe que algunos de sus audios y frases célebres están en TikTok?

Me lo han dicho.

El “Ven para...” es un clásico.

Entró en la antología del insulto.

Y el de “Permita reírme, no vaya a contestar una pendejada con otra”.

Sí, por algo que dijo Rafael Correa.

¿A quién le diría en este momento “Silencio, delincuente”?

Habría que hablar con amplificador. Hay demasiados.

EXPRESO lo ha perseguido por meses para obtener una entrevista y no se la ha dado...

Que se repita esta entrevista. No hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas y no se las voy a dar. Felicito a EXPRESIONES, que es un derivado del EXPRESO

“Uno no se lleva nada de esta vida, solo lo que ha dado. La gente dice que he dejado huellas. Me gustaría ser recordado como soy, como me ve la gente. Carlos Julio Arosemena Monroy decía que le importaba un carajo cómo lo vieran, ‘igual me voy al infierno porque necesito hablar con el doctor Velasco Ibarra’, decía. Yo creo que a uno sí le debe importar cómo lo recuerden”.

TAMBIÉN LO DIJO

“Yo alcancé a conocer a Velasco Ibarra por mi papá. Era un hombre muy carismático, con un gran sentido común y de servicio. Le gustaba a través de terceros ejecutar y no sabía de economía, pero al mismo tiempo sabía bastante”.

“La experiencia es un cúmulo de cosas que se aprenden y hay que tratar de aprender las buenas, no las malas; y uno madura, indiscutiblemente. Las bases no se mueven si estás bien formado. Uno se sensibiliza en la función pública. Yo fui tres veces alcalde, comprendí a los pobres sin ser pobre”.

“Tengo muchos amigos que no piensan como yo. En la política, lo que no se debe hacer es mentir, faltar a la palabra, no ser responsable, no servir y no ser solidario. No creo en la izquierda ni en el derecha. Creo en la efectividad, en el pragmatismo y en la prosperidad”.

“El Partido Social Cristiano no es lo que debe ser, pero los demás son peores”.

EN UN MUNDO PARALELO

Si viera entrar por una puerta en este momento a Cynthia Viteri, ¿qué le diría?

Lo que le digo siempre, que se mueva, que trabaje a favor de la gente. Y lo hace. No es perfecta, nadie lo es, lo que importa en la vida es el balance.

¿Un ‘tas-tas’?

Pegarle a una mujer, nunca.

¿Qué le diría a Guillermo Lasso?

Nada.

¿Marcelo Dotti?

Coideario, un hombre muy inteligente.

¿A César Rohon?

Le diría “hola”.

¿Rafael Correa?

Si me saluda, lo saludo. Yo con él nunca he sentido animadversión, he combatido lo que hacía mal a mi juicio.

¿Odios?

A nadie. El odio, la vanidad y el miedo no dejan actuar a la gente como debe. Quien tiene esos tres defectos está liquidado y quien tiene uno está bastante liquidado.