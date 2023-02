Cristhian Noboa y Keviam Cazo, el supuesto maltrato en siete claves

Hace exactamente un año, EXPRESIONES habló sobre lo bien que pasaron algunos jugadores con sus parejas en San Valentín. Entre ellos estaba Cristhian Noboa compartiendo con la modelo guayaquileña Keviam Cazo.

Desde el confinamiento por la pandemia, ambos hacían público su amor ante sus miles de seguidores. Videos de ella tinturando el pelo de él, fotos de cenas entre globos y chocolates, tiernas postales de Navidad en familia...

Todo parecía ir muy bien hasta este 13 de febrero de 2023, cuando Keviam, desde una historia de su cuenta de Instagram, acusa al futbolista de ejercer sobre ella violencia de género.

Keviam Cazo, denunciante de Cristhian Noboa: informe médico señala siete hematomas Leer más

En el clip muestra los golpes en su barbilla, manos y hombro mientras describe que durante el noviazgo este era la “décima o decimosegunda vez” que, presuntamente, sufría golpes.

Al parecer el detonante para no “callar más” fue una supuesta infidelidad. “Lo encontré con dos prepago (prostitutas)”, dice Keviam sobre lo vivido en un hotel de Dubái, donde el jugador del PFC Sochi estaba hospedado. Tras esa acusación, el nombre de ambos empezó a estar bajo la lupa.

Aquí un desglose de lo que ha ocurrido hasta el momento:

1. NOBOA ES SACADO POR LA POLICÍA

Tras el escándalo entre Keviam y Cristhian hubo presencia policial, de modo que un agente le pidió al futbolista que tome su maleta y se retire del hotel.

2. SORORIDAD AL MÁXIMO

Keviam Cazo: Cristhian Noboa sigue en Rusia, donde conoció a la modelo Leer más

Las horas de la madrugada no fueron impedimento para que de inmediato se sienta la sororidad. Keviam empezó a repostear el apoyo que recibía de más mujeres que le enviaban fuerza tras la historia que subió acusando a Noboa.

Con hashtags de #NiUnMaltratoMás, #MujeresDespertando, #NoAlMachismo, las usuarias hicieron sentir a esta ecuatoriana que no estaba sola.

Repudiable lo de Christian Noboa. Su novia quien al fin decide contar toda la violencia vivida, será señalada porque así estamos en este mundo machista y solapador. Ojalá pueda ella sanar y denunciarlo. Un maltratador consuetudinario debe estar donde pertenece, en la cárcel. — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) February 13, 2023

3. ÉL LO NIEGA TODO

Christian Noboa no se quedó callado. Escogió el programa de Ecuavisa Los hackers de la farándula para dar su versión de los hechos. Allí negó todas las acusaciones de su pareja y hasta lo juró por sus hijos. “Seguramente ella solita se metió la cabeza contra la pared, si yo estaba dormido”, sostuvo sobre los hematomas de la mujer.

4. SU 'EX' LO DEFIENDE

Aunque cada relación es distinta, y lo que ocurrió en el tiempo de uno no necesariamente se repite con la siguiente pareja, Olga Romanova también habló... y lo defendió.

Ellos vivieron juntos ocho años y medio, recuerda, y “nunca lo he visto agresivo y no he oído nada al respecto de otras personas sobre la historia que sucedió hoy. Nunca levantó la mano contra mí y nunca escuché que le hizo esto a otras personas. Es más, en tantos años que llevamos juntos, no ha habido insultos contra mí. Ni siquiera un idiota, ni una sola vez”, afirma.

Olga Romanova, expareja de Christian Noboa, asegura que nunca tuvo experiencias de violencia durante los ocho años que vivieron juntos. Instagram.

5. EL INFORME MÉDICO

Diario EXPRESO tuvo acceso al historial clínico de Keviam Geanella Cazo Silva, realizado en la clínica Al barsha/­ American Hospital. Alli fue atendida por el doctor Ali Sultan quien informó que Cazo llegó presentando siete hematomas acompañados de síntomas como náuseas, dolor esquelético, dolor de hombro agudo con rango de movimiento limitado, dolor de muñeca (incapaz de cerrar el puño debido al dolor con decoloración azulada).

Se le recomendó “reposo en cama, traslado a sala de urgencias médicas para evaluación adicional con estudios de imagen con el fin de descartar fracturas y más”. Al parecer, ella no se ha quedado de brazos cruzados y esto acorralaría a Noboa, en caso de que la justicia decida indagar.

Keviam Cazo, la segunda modelo en la vida de Cristhian Noboa Leer más

6. MACHISMO y HOMOFOBIA EN REDES

Como un espejo de la sociedad machista es lo que viven puertas adentro algunas mujeres. Para muestra, los tuits de varios usuarios en esa plataforma. Algunos justifican el supuesto maltrato hacia Keviam, aduciendo que “ ella no le había preparado los patacones y el jugo de naranja ” o que “se nota que es maquillado”, entre otros comentarios.

Estamos en 2023, y aún seguimos leyendo o escuchando comentarios tan desatinados como estos, que no se justifican ni siquiera bajo el paraguas de una broma. A estos se suman los homofóbicos...

Es trans, por eso "aguanta" palo 🤣🤦🏻‍♂️ — Tony G. (@Tonygomezl) February 14, 2023

7. EL SILENCIO DEL CLUB

El club FC Sochi, en el que milita Noboa, no ha emitido hasta ahora ningún pronunciamiento tras el escándalo en el que está envuelto su jugador.

UN DATO EXTRA

No es la primera vez que un futbolista ecuatoriano recibe acusaciones por agredir físicamente a su pareja. En el 2020 Renato Ibarra fue arrestado en Ciudad de México por haber golpeado a su esposa de 24 años y con un embarazo de 10 semanas.