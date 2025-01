Betsy Daniel: "Mis bikinis tienen un toque sensual y chic"

La CEO de Not Just Fire muestra su estilo donde resalta la relajación playera que otorgan los looks boho.

La playa es su fuente de inspiración al armar sus looks.

En Olón, donde la brisa marina se mezcla con el aroma de la sal y el sol calienta con intensidad, Betsy Daniel encontró su refugio y su inspiración.

Alejada del ritmo vertiginoso de Buenos Aires, esta artista argentina pasó de los teatros a la moda. “El cambio de escenario me llevó a una conexión distinta conmigo misma, pero sin perder mi esencia”, asegura Betsy, quien ha construido la marca Not Just Fire que combina la frescura del mar con la sofisticación de sus raíces porteñas.

Si bien estudió y trabajó por muchos años danza, actuación y canto, la moda siempre ha sido su lenguaje. Una pasión que se despertó entre las telas, patrones y diseños que rodearon su infancia en una familia vinculada a marcas de ese país. Hoy, desde Olón, plasma un estilo boho chic que mezcla comodidad y sensualidad con una elegancia relajada.

Desde los bikinis que se han convertido en su uniforme playero hasta los vestidos ligeros y las joyas cuidadosamente seleccionadas, su estilo no solo celebra la estética bohemia, sino también la conexión emocional que tiene con cada pieza. En diálogo con SEMANA cuenta cómo logra ese equilibrio perfecto entre sofisticación y libertad en todo lo que viste y crea.

La entrevista

¿Cómo cambió tu estilo personal al pasar de Buenos Aires a las playas de Ecuador?

El cambio fue radical. Buenos Aires tiene ese aire glamouroso, con moda nocturna y muy europea. Allí predominaban los negros, los brillos y los tacones. En cambio, la playa me llevó a enamorarme de los colores tierra, las texturas ligeras y un estilo boho chic. Mi armario ahora está lleno de prendas cómodas, frescas, pero siempre con un toque chic. Es una evolución natural que también refleja mi crecimiento personal.

Tus diseños, ¿cómo los definirías? ¿Van más por lo atrevido, lo clásico o lo trendy?

Me gusta pensar que mis diseños son un balance. Amo el estilo boho chic con colores cálidos, pero también tengo piezas vibrantes para quienes se animan a jugar más con la moda. Al final, creo que el diseño debe reflejar quién eres y cómo te sientes.

Si diseñaras un bikini inspirado en Buenos Aires, ¿cómo sería?

Sería absolutamente glamouroso y sensual. Me imagino un diseño en negro, con brillos y detalles de red, algo bien rocker y atrevido. Buenos Aires tiene esa mezcla entre lo oscuro y lo glam, y eso se reflejaría en el diseño. Es algo que tengo pendiente y que probablemente haga algún día.

¿Qué prenda nunca usarías en la playa?

Definitivamente, un cinturón de tachas. Para mí, ser chic también implica adecuarse a la ocasión. Si estás en la playa, es importante mantener un equilibrio entre comodidad y estilo.

¿Cuáles son tus básicos infaltables en tu armario?

Mis bikinis, por supuesto. Ahora me gusta que todo sea monocromático o engamado, como un bikini café combinado con una salida de color crudo, un bolsito tejido y sandalias doradas. También amo las transparencias, los bodys y un buen sostén que resalte la feminidad. Y de accesorios, soy fanática de los anillos; tengo una colección enorme porque creo que las manos cuentan una historia.

¿Qué es lo que más te inspira al momento de crear?

Dos momentos clave: estar en la playa con los pies en la arena y música en mis oídos, y andar en bicicleta. La música es mi mayor musa; cada melodía me transporta a diferentes ideas, colores y conceptos. Todo está conectado: lo que escucho, lo que siento y lo que diseño.

Si tuvieras que elegir un diseño que aún no has usado pero te fascina, ¿cuál sería?

Un trikini. Admiro mucho a las chicas que se animan a lucirlo. Tengo varios en mi closet que he usado solo para fotos, pero todavía no he dado el salto de usarlos en mi día a día. ¡Quizás pronto lo haga!

