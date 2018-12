En Latinoamérica hay más mujeres que hombres ‘ninis’

El informe indica que la mayoría de los jóvenes que tuvieron hijos en la adolescencia es nini y solo un porcentaje pequeño se dedica exclusivamente a estudiar. “Las estadísticas recopiladas por la encuesta revelan, asimismo, que quienes tuvieron hijos tempranamente y solo trabajan, son principalmente hombres, mientras que aquellos que tuvieron hijos en la adolescencia y hoy no estudian ni trabajan, son en su mayoría mujeres”, señala el libro .

El fenómeno de los ninis “es altamente femenizado”, indica la investigación para la que se encuestaron a 15.000 individuos de entre 15 y 24 años en Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay. “En todos los países, la proporción de mujeres que no están insertas ni en el sistema educativo ni el mercado laboral más que duplica a la fracción de hombres en esa situación”, indica el proyecto de la fundación Espacio Público (Chile), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá .

Las mujeres jóvenes latinoamericanas que no estudian ni trabajan, las llamadas ninis, llegan a unos 12,5 millones, el 27 % de la población total, según el estudio Milenial en América Latina y el Caribe : ¿trabajar o estudiar? que se presentó el jueves en Santiago de Chile. Los hombres son unos 7,5 millones, o el 14 %.

Igualdad. Las mujeres no tienen diferencias en lenguaje con el hombre.

Cuando en la región apenas se cuenta con información de calidad sobre este sector de la población, la investigación aporta datos relevantes para poder integrarlos. De acuerdo a Repetto, los milenials son objeto de prejuicios y estereotipos. “Si se escribe en el buscador la frase ‘los milenials son’, aparece sugerencias como ‘la peor generación’, ‘estúpidos’ o ‘flojos’, ejemplifica. La investigación derriba mitos: “Como que los ninis son jóvenes que se despiertan a las dos de la tarde, miran su celular y no tienen nada que hacer durante el día”. La economista dice que, por el contrario, “duermen la misma cantidad de horas que el resto”.

El estudio indica que, del total de ninis, un 31 % está buscando trabajo (sobre todo hombres), un 64 % se dedica al cuidado de familiares (principalmente mujeres) y casi todos realizan labores domésticas o prestan ayuda a los negocios de sus familias (95 %). “Son personas que no son activas en el mercado laboral, pero son activas en realizar acciones valoradas por sus respectivos entornos. Las mujeres están en la casa, haciendo labores domésticas, cuidando a otros”, agrega Repetto.

El estudio ofrece una radiografía de la situación de los jóvenes ante un mercado de trabajo desafiante. Con la intención de analizar si esta nueva generación está suficientemente formada para los retos -el tsunami tecnológico, la llegada masiva de los robots y el crecimiento imparable de la inteligencia artificial, entre otros- se midieron las habilidades cognitivas de los nacidos en la región entre 1993 y 2004. Los resultados no fueron del todo alentadores, porque muestran un rezago importante: alrededor de 80 % no habla inglés con fluidez y un 40 % de los milenials latinoamericanos no es capaz de realizar cálculos matemáticos sencillos y útiles para la vida diaria, como repartir un monto de dinero en partes iguales.

El país con peor desempeño en este último punto es Brasil -“es curioso, porque tiene una educación obligatoria más larga, pero los jóvenes desertan”, dice Repetto- mientras que el mejor es Colombia.

A nivel general latinoamericano, nuevamente aparece la brecha de género: “Las mujeres no tienen diferencias en lenguaje con los hombres ni en habilidades espaciales, pero sistemáticamente les va peor en matemáticas”, señala Repetto.

México, El Salvador y Brasil, a la cabeza

El estudio busca conocer qué hay detrás de la elección entre el ingreso al mercado laboral o permanecer en el sistema educativo. El panorama no es del todo desalentador. Aunque un 20 % de los millennials son nini –México, El Salvador y Brasil lideran las cifras regionales–, un 41 % estudia, el 21 % trabaja y el 17 % realiza ambas actividades. Respecto de las habilidades cognitivas, los jóvenes presentan deficiencias en matemáticas o inglés, pero tienen grandes destrezas para el uso de tecnologías digitales (a excepción de Haití).

En relación a las habilidades socioemocionales –porque el estudio mide este tipo de variables, menos convencionales–, los millennials latinoamericanos muestras altos niveles de autoestima, autoeficacia y perseverancia. Entre los nueves países estudiados, Colombia presenta los mejores índices, mientras que Haití, los más bajos.