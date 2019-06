Un hombre fue a prisión tras tener sexo con una mujer que conoció en Tinder

Rama Reddy, un hombre indio de 29 años de edad, conoció a una mujer con la que trabajaba en una compañía tecnológica por la red social de citas Tinder. Por un mes, ambos empezaron a conocerse por la plataforma, salían juntos y se cortejaban con textos cariñosos.

Sin embargo, tiempo después de haber tenido relaciones sexuales, ella quería formalizar más la relación. Por ello le pidió a Reddy que quería casarse con él. Pero el hombre se negó porque, menciona, “el matrimonio no estaba entre sus planes”, lo que desató la ira de ella.

Luego de eso, como represalia, la mujer llamó a la policía y alegó que había sido obligada a tener sexo con él y que la había engañado al decirle que quería algo mas que solo relaciones sexuales.

“Fue a la mañana siguiente de dormir juntos que él rompió conmigo. Me sentí muy molesta de que me hubiera utilizado”, dijo la mujer a Bangalore Mirror. Asimismo hizo un llamado a evitar que estos hechos se vuelvan a dar. “Las mujeres no deben ser usadas como fuente de placer físico”, añadió.

En India, tener sexo con alguien y prometer matrimonio después es considerado como violación. Es por ello que el hombre fue encarcelado.

Si bien los cargos bajo los cuales fue arrestado Reddy aún no están claros, Tinder ha vuelto a ser acusado de permitir que casos así se den en su aplicación.