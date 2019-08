Semáforos exponen a malos peatones

Varias ciudades de China están implementando en sus calles cámaras de reconocimiento facial que no solo detecta, sino que además expone a las peatones que cruzan por donde no deben.

Si lo hacen sus caras son grabadas y exhibidas en grandes pantallas para avergonzarlos públicamente. Por eso, si cruzas mal, todo el mundo lo sabrá.

A dichas personas se les conoce popularmente como los ‘jaywalkers’ y son quienes cruzan la calzada por sitios no permitidos o que lo hacen cuando los semáforos aún están en rojo.

Según el portal xataka.com, en ciudades como Shanghai, las cámaras de reconocimiento facial registran el comportamiento de esos peatones para luego exponer no solo sus caras en grandes vallas luminosas, sino además sus carnés de identidad, y lo hacen no durante unos instantes sino toda una semana.

El sistema lleva tiempo en marcha. Por ejemplo, en la ciudad de Taiyuan ha generado polémica por la invasión a la privacidad, sobre todo en el caso de los menores.

Otras ciudades como Shenzhen tienen sistemas similares que además de mostrar esas caras utilizan también ese reconocimiento facial para multar a los infractores, tanto si son peatones como si circulan en vehículos no motorizados.

El objetivo evidente es el de avergonzar a estos peatones para que así no tengan tantas ganas de cruzar por donde no deben o cuando no deben la próxima vez, y lo cierto es que el sistema es de lo más llamativo.

Los materiales de esos sistemas de iluminación translúcidos son especialmente resistentes al agua, polvo o suciedad y tienen coeficientes de fricción similares a los de la calzada para que los coches no resbalen en caso de caer agua sobre ellos.